Euro 2020 : La Hongrie remonte l’Islande et arrache sa qualification dans les arrêts de jeu

Après la Macédoine du Nord en début de soirée, la Hongrie a émergé des finales des play-offs de la Ligue des Nations et a décroché sa qualification pour le banquet européen de l’an prochain grâce à une fin de match de folie.



Menés depuis la 11e minute et un coup franc de Gylfi Sigurdsson mal négocié par Péter Gulácsi, les Magyars ont eu le bon goût d’y croire jusqu’au bout.



L’ancien du Standard Loïc Nego (88e) et la grande promesse Dominik Szoboszlai (90e+4) ont complètement changé le scénario du film au cours des ultimes minutes.



L'Irlande du Nord et la Slovaquie, comme la Serbie et l'Ecosse se disputent encore les deux derniers sésames, en prolongation.