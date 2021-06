Euro 2020 : la France bat l’Allemagne sur un autobut de Hummels et montre tout son réalisme

La France a profité d’un but contre son camp de Hummels pour s’imposer 1-0 dans ce premier gros match de la compétition. Trois points qui mettent les Bleus dans une position favorable dans ce groupe de la mort.

France – Allemagne, c’est le choc de cette première journée de l’Euro. Dans un groupe F considéré comme le groupe de la mort puisque l’on y retrouve aussi le Portugal, tenant du titre, le moindre faux pas peut être synonyme d’élimination. Ce choc franco-allemand sent donc la poudre.

Le début de match est engagé et les deux équipes mettent de l’impact physique. La première occasion tombe à la 17e pour la France sur un tir enroulé de Kylian Mbappé bien repoussé par Manuel Neuer.

Et les Français prennent les devants sur leur deuxième " occasion ". Sur un centre de la gauche d’Hernandez, Hummels est mal pris et dégage le ballon dans son propre but (20e).

Les Allemands tentent de réagir rapidement mais le coup-franc de Kroos passe au-dessus (27e). A la 38e, Muller tente une reprise sur une remise en retrait de Gnabry mais son tir est croqué.

Au retour des vestiaires, les Bleus passent tout proche du but de K.O. Rabiot est lancé sur le côté gauche et frappe au premier poteau mais son tir s’écrase sur le poteau (52e).

Les Allemands passent ensuite à côté de l’égalisation. Sur un centre de la gauche, Gnabry reprend en un temps mais son tir passe quelques centimètres au-dessus (54e).

L’Allemagne pousse et sur une passe en profondeur, Gnabry oblige Lloris à sortir dans ses pieds (57e).

Mbappé fait tourner la tête de la défense allemande et enroule son ballon au deuxième poteau. Son tir touche le montant et trompe Neuer mais le joueur du PSG était hors-jeu au début de l’action et le but est annulé (67e).

Les Allemands tentent de revenir dans la rencontre en pressant plus haut mais laissent des boulevards dans leur dos. Mbappé part seul au but grâce à sa pointe de vitesse mais Hummels réussit un tacle miraculeux dans la surface. L’attaquant français réclame un penalty mais l’arbitre indique de continuer à jouer.

A la 84e, la France fait à nouveau 2-0 mais le but est une nouvelle fois annulé pour hors-jeu. Mbappé est lancé sur le côté droit et déboule sur son flanc. Il centre vers Benzema qui conclut. Mais le joueur du PSG était hors-jeu au début de l’action et le but est donc annulé.

L’Allemagne obtient un beau coup-franc à la 88e mais Sané tire au-dessus. Les Allemands lancent leurs dernières forces dans la bataille mais ne parviennent pas à inscrire ce petit but. La France l’emporte 1-0 sur un but contre son camp d’Hummels et prend une longueur d’avance sur son adversaire du soir.