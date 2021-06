Euro 2020 : La Croatie et la République Tchèque partagent l’enjeu au terme d’un match équilibré

La Croatie et la République Tchèque ne sont pas parvenues à se départager dans ce deuxième match du groupe D (1-1). Les Tchèques avaient pris l’avantage sur penalty grâce à Schick après une faute de Lovren. Les Croates sont revenus dans la rencontre grâce à un but de Perisic.

La République Tchèque rentre fort dans la rencontre et se crée quelques situations intéressantes sans pouvoir inquiéter Livakovic. La Croatie tente de laisser passer l’orage mais ne parvient pas à mettre son jeu en place.

Sur une combinaison sur corner, la Croatie cadre le premier tir de la rencontre. Perisic est trouvé à l’entrée du rectangle mais sa frappe manque de puissance et est trop centrale (23e).

A la 34e minute, les Tchèques obtiennent un penalty pour un coup de coude de Lovren sur Schick. L’attaquant se fait justice lui-même et prend à contrepied Livakovic.

La Croatie tente de réagir directement. Rebic est trouvé dans le dos de la défense mais son tir passe loin à côté.

Au retour des vestiaires les Croates tentent Perisic est seul sur le côté gauche. Il fixe son défenseur, rentre dans le jeu et frappe fort au second poteau, Vaclik est battu, la Croatie recolle (47e). Avec ce but, le joueur de l’Inter est le seul joueur avec Cristiano Ronaldo à avoir inscrit un but dans les cinq derniers grands tournois (Euro et Coupe du Monde).

La deuxième mi-temps est équilibrée et les deux équipes se créent quelques petites occasions mais personne ne parvient à prendre l’avantage. A la 73e minute, la Croatie combine bien dans le rectangle et Vlasic tente sa chance au point de penalty mais sa frappe passe au-dessus.

Aucune équipe ne parvient cependant à passer au-dessus. Avec ce partage (1-1), la République Tchèque compte quatre points et a fait un bon pas vers la qualification. Après s’être inclinée lors du premier match face à l’Angleterre, la Croatie ne compte qu’un petit point. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde joueront leur avenir face à l’Ecosse lors du dernier match.

