Euro 2020 : l’Ukraine veut marquer l’histoire face à la Suède (Live vidéo et commenté 21h)

Ce soir, à Glasgow, la surprenante équipe suédoise s’attaque à l’imprévisible armada ukrainienne dans une rencontre plus équilibrée que jamais.

Première de son groupe devant l’Espagne, la Slovaquie et la Pologne, la Suède est peut-être la bonne surprise de cet Euro. Si l’équipe scandinave avait prouvé en atteignant les quarts de finale de la dernière Coupe du monde qu’elle avait de la ressource, la voir terminer en tête de son groupe en a surpris plus d’un. Lors de son premier match, l’équipe nordique a réussi à verrouiller la rencontre face à l’Espagne (0-0) avant de prendre les trois points face à la Slovaquie (1-0) et la Pologne (3-2). Ces bons résultats lui ont offert la première place et une rencontre abordable en huitième de finale.

Abordable, mais pas simple. L’Ukraine ne se présentera pas sur le terrain comme une victime expiatoire. Si l’équipe de Roman Yaremchuk a dû attendre le dernier jour pour voir leur ticket pour la phase à élimination directe validée, elle a réussi à montrer, par moments, de belles choses. Face aux Pays-Bas notamment lors de son premier match malgré la défaite (3-2). L'Ukraine a ensuite assuré le minimum face à la Macédoine du Nord (2-1) avant de flancher face à l’Autriche (1-0) alors qu’un point lui suffisait pour conserver sa deuxième place. Qualifiée pour la première fois de son histoire au deuxième tour d’un Euro, l’Ukraine peut donc continuer à écrire l’histoire de son pays en cas de qualification.

La rencontre est à suivre dès 21h sur notre site et sur Tipik.