Ukraine - Macédoine du Nord : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe C - 17/06/2021 Après une première période maîtrisée de bout en bout, les Ukrainiens se sont imposés dans la douleur face à la Macédoine du Nord lors de la deuxième journée du groupe C de l’Euro (2-1). Andriy Yarmolenko a inscrit le premier but des siens sur corner (1-0, 29') avant que le Gantois Roman Yaremchuk ne double la mise (2-0, 34'). Le duo ukrainien est en grande forme depuis le début du tournoi avec quatre buts inscrits en l’espace de deux rencontres. Les Macédoniens ont montré un tout autre visage en seconde période et leurs efforts ont été récompensés peu avant l’heure de jeu avec un but d’Ezgjan Alioski sur pénalty (2-1, 57'). Si la Macédoine du Nord a encore poussé en fin de partie, les Ukrainiens ont tenu bon et sont parvenus à maintenir ce résultat qui leur rapporte leurs 3 premiers points. Avec 0 point sur 6, les Macédoniens voient les huitièmes de finale s'éloigner...