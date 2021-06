Euro 2020 : L’Ukraine s’impose au bout du suspense face à la Suède et affrontera l’Angleterre en quart

Incapables de se départager au bout des 90 minutes (1-1), lors desquels les buts de Zinchenko et Forsberg et les trois poteaux se sont noyés dans un océan d’ennui, la Suède et l’Ukraine ont dû se diriger vers les prolongations lors desquelles Dovbyk a donné la victoire aux Ukrainiens à la 121e.

La première belle occasion est à mettre à l’actif de la Suède. Kulusevski retrouve Isak à l’entrée du rectangle. L’attaquant de la Real Sociedad tente d’enrouler au deuxième poteau mais sa frappe passe à côté (19e).

Ce sont pourtant les Ukrainiens qui prennent l’avantage à la 27e. Yarmolenko trouve Zinchenko au deuxième poteau de l’extérieur du pied. Le joueur de Manchester City reprend de volée et envoie le ballon dans la lucarne d’Olsen. Il devient avec ce but le plus jeune buteur ukrainien à un Euro.

A la 30e, Larsson tente de tromper Bushchan en tirant un coup-franc au premier poteau après avoir fait mine de centrer mais le portier ukrainien est attentif.

Mais les Suédois reviennent dans la rencontre grâce à un tir de Forsberg dévié dans son propre but par Zabarnyi (43e).

Il faut attendre la 54e pour voir la première occasion en deuxième période. Larsson tente sa chance de loin mais sa frappe à ras de sol passe à côté.

Sydorchuk touche le poteau sur l’action suivante d’une jolie frappe au premier poteau (55e).

Une minute plus tard, c’est la Suède qui touche le montant. Isak trouve Forsberg sur le côté gauche. Le joueur de Leipzig enroule deuxième poteau mais sa frappe s’écrase sur la base du poteau.

A l’heure de jeu, Isak est trouvé dans le dos de la défense et se présente seul face à Bushchan mais il place le ballon à côté.

Le danger se précise devant le but ukrainien. Kulusevski récupère le ballon à la suite d’un corner et tente d’enrouler au deuxième poteau mais Bushchan se détend bien et repousse le ballon en corner 65e).

Décidément intenable, Forsberg réalise un joli slalom entre trois Ukrainiens et frappe au deuxième poteau mais son tir vient s’écraser sur la latte (70e).

A la 89e, Kulusevski est trouvé dans le dos de la défense par Ekdal mais son contrôle permet au défenseur ukrainien de revenir et de contrer la frappe.

Dans la première mi-temps des prolongations, Danielson se rend coupable d’une véritable agression sur Besedin et écope d’un carton rouge.

Aucune occasion n’est à signaler dans ces prolongations jusqu’à la 121e minute. Tsygankov centre au petit rectangle pour Dovbyk qui conclut à bout portant. L’Ukraine s'impose 1-2 face à la Suède et est qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera l’Angleterre.