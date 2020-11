Euro 2020: "L'UEFA réfléchit à un Euro dans un seul pays, la Russie piste crédible"

La Semaine Viva - Manuel Jous (RTBF) sur le report de l'Euro 2020 - 13/06/2020 Il y a 20 ans, la Belgique et les Pays-Bas organisaient le championnat d’Europe de football, l’Euro 2000. Avec les Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, cela reste à ce jour le plus grand événement sportif jamais organisé sur le sol belge. Quant à l’édition 2020, elle devait débuter ce vendredi 12 juin, mais a été reportée d’un an (du 11 juin au 11 juillet 2021) à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Dans la Semaine Viva, nous décortiquerons les conséquences (financières, humaines, etc.) pour les joueurs et le football européen/belge avec Manuel Jous, journaliste sportif à la RTBF.