Euro 2020 : L’UEFA enquête sur une banderole homophobe et des cris de singe à Budapest

Hongrie - France : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe F - 19/06/2021 Largement favoris, les Bleus n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à une Hongrie combative. Menée au score après un but d’Attila Fiola, la France s’en remet à une action de Kylian Mbappé conclue par Antoine Griezmann pour arracher un match nul et éviter une défaite inquiétante. Avec ce résultat, les hommes de Didier Deschamps restent en tête du groupe F, en attendant l’affiche entre le Portugal et l’Allemagne. Les Français rencontreront justement les Portugais mercredi à 21h dans ce qui sera le dernier match du groupe. La Hongrie, de son côté, arrache son premier point dans ce groupe de la mort et défiera l’Allemagne mercredi à la même heure.