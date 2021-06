Euro 2020 : L'orfèvre Luka Modric met un superbe but de l'extérieur du pied (vidéo)

Euro 2020 : Modric 2016 – Modric 2020, on prend les mêmes et on recommence - Football - Euro... Quelle est le point commun entre le match de Luka Modric ce soir contre l’Ecosse et le match de Modric à l’Euro 2016 contre la Turquie ? Un but. Mais pas n’importe quel but. Lors de chaque rencontre, le milieu de terrain a inscrit une frappe magnifique de l’extérieur du rectangle. En 2016, le joueur du Real Madrid avait inscrit un caviar via une splendide volée. Et ce mardi soir, face à l’Ecosse, Modric a remis ça. Cette fois, le génial milieu de terrain a inscrit un but pleine lucarne via l’extérieur du pied. Deux moments à voir et revoir tellement les buts sont beaux. En 2016, la Croatie avait été sortie lors des 1/8e par le Portugal. Cette fois, Modric et compagnie, qui sont qualifiés pour les 1/8e voudront faire honneur à leur titre de vice champion du monde.