Euro 2020 : l’Italie se qualifie pour la finale en éliminant l’Espagne aux tirs au but

L’Italie est en finale de l’Euro ! Au bout du temps réglementaire, l’Italie et l’Espagne n’ont pas réussi à se départager malgré les buts de Chiesa et Morata et ont donc dû se farcir la prolongation. Malgré 30 minutes supplémentaires, les deux équipes ont finalement dû passer par la terrible séance des tirs au but, remportée par la Squadra (4-2).

Dès l’entrée de la rencontre, l’Italie se montre dangereuse via Barella. Le joueur de L’Inter s’offre une occasion intéressante après une très mauvaise sortie de Simon. Son tir est dévié sur le poteau mais était de toute façon en position de hors-jeu (4'). Une petite dizaine de minutes plus tard, la Roja répond via Oyarzabal mais le joueur de la Real Sociedad manque son contrôle alors qu’il était seul face à Donnarumma au point de penalty (13').

Petit à petit, la Roja rentre réellement dans sa rencontre et fait tourner comme elle en a l’habitude. La domination ibérique est même très proche d’être récompensée via Dani Olmo lorsque le joueur de Leipzig profite de plusieurs ballons contrés pour tenter sa chance dans le grand rectangle mais sa frappe est parfaitement déviée par Donnarumma (25').

Le temps passe mais les grosses occasions n’arrivent pas. À quelques secondes de la mi-temps, la plus grosse occasion italienne donne des frissons dans le stade lorsqu’Insigne décale Emerson et que le joueur de Chelsea trouve la transversale sur une frappe puissante. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge à l’issue d’une première mi-temps décevante.