Euro 2020 : L’Italie doit penser "au travail et à s’amuser", selon le sélectionneur Roberto Mancini

Euro 2020 : L’Italie doit penser "au travail et à s’amuser", selon le sélectionneur Roberto... L’Italie ouvrira l’Euro 2020, vendredi, à Rome, contre la Turquie. "Nous essayerons de faire de notre mieux. Le premier match est toujours le plus difficile, mais nous devrons être libres mentalement", a déclaré jeudi le sélectionneur italien Roberto Mancini. "Nous devons penser au travail et à nous amuser." "Nous devons respecter la Turquie", a ajouté Mancini. "C’est une équipe nationale pleine de talents. Le premier match est toujours difficile, mais nous devons penser à jouer au football." Mancini a pris la tête de l’Italie en 2018, après la déroute en qualification au Mondial, que les Azzurri avaient manqué pour la première fois depuis 1958. L’ancien entraîneur notamment de Manchester City et de l’Inter Milan a revigoré la 'Nazionale', qui reste sur une série de 27 matchs sans défaite et se présente à l’Euro dans la peau d’un outsider. "J’étais confiant il y a trois ans, je le suis encore plus aujourd’hui", a confié Mancini. "Nous avons bien travaillé, nous avons de bons joueurs. Il y a un groupe excellent. Cela fait du temps que nous sommes ensemble, nous nous amusons et voulons continuer à le faire et, à la fin, si nous réussissons, arriver à Londres… Nous en reparlerons, mais je suis très confiant." Petit regret du sélectionneur, l’Italie jouera la phase de poules dans un Stadio Olimpico de Rome rempli à un quart de sa capacité, soit 16.000 spectateurs. "Vu la situation, cela aurait été plus beau d’accueillir plus de monde. L’Olimpico rempli nous aurait donné une poussée en plus, mais de jouer devant personne à jouer devant 16.000 personnes, c’est déjà un premier pas."