Euro 2020 : l’heure de Chiesa a-t-elle sonné ?

Italie - Autriche : Le Résumé du Match - Euro 2020 - 8e de Finale - 26/06/2021 On les attendait en quarts de finale, les Italiens seront bel et bien au rendez-vous grâce à leur victoire à l’issue des prolongations face à l’Autriche (2-1). Incapable de concrétiser pendant le temps réglementaire, la Squadra peut remercier le VAR pour avoir annulé un but hors-jeu d’Arnautovic mais également Federico Chiesa et Matteo Pessina pour leurs buts en prolongations. Le but de Kalajdžić à sept minutes de la fin aura eu le mérite de relancer le suspense mais le score ne bouge plus. La Nazionale rencontrera la Belgique ou le Portugal en quarts de finale.