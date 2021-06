Euro 2020 : l'exception hongroise et son stade bondé

L'excitation grandit à Budapest, le seul site de l'Euro à jouer en jauge pleine dans un stade flambant neuf de 68.000 places, un risque certes "calculé" mais qui inquiète certains.

La Puskas Arena, inaugurée en novembre 2019 par le Premier ministre Viktor Orban et restée depuis pratiquement vide en raison de la pandémie de Covid-19, s'apprête à renaître, avec quatre matches au programme, dont deux concerneront la Hongrie.

Le premier l'opposera au Portugal, tenant du titre, le 15 juin et le second à la France, championne du monde, le 19 juin. L'enceinte accueillera également la rencontre France-Portugal le 23 juin et un huitième de finale le 27 juin.