Euro 2020 : l’Espagne se fait très peur mais émerge aux tirs au but face à une Suisse héroïque

Suisse - Espagne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Quart de Finale - 02/07/2021

L’Espagne s’est qualifiée dans la douleur pour les demi-finales de l’Euro 2020 ce vendredi en battant la Suisse au terme de la séance de tirs au but (4-2) dans le premier quart de finale de la compétition. Grâce à ce succès la Roja accède au dernier carré d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2012. Pas de nouvel exploit en revanche pour une Suisse valeureuse – privée de son capitaine Granit Xhaka (suspendu) et en infériorité numérique pendant plus de 50 minutes - quatre jours après la victoire mémorable contre la France . En demi-finale, l’Espagne retrouvera le vainqueur de Belgique -Italie.

Ce duel intense et engagé malgré les rares occasions de but se sera joué à des détails. Des détails qui ont d’abord favorisé les Ibères, buteurs après 8 minutes grâce à une frappe de Jordi Alba malencontreusement déviée dans son propre but par Denis Zakaria.

Ce duel serré s’est finalement débloqué sur un autre coup de malchance, cette fois-ci espagnol. Plutôt maladroits, Pau Torres et Aymeric Laporte se sont gênés devant leur rectangle et ont permis à Remo Freuler de servir Xherdan Shaqiri , libre devant Unaï Simon pour faire 1-1 (68e).

C’est inévitablement à une attaque – défense auquel on a assisté pendant la demi-heure de prolongation. Ultra-dominatrice, l’Espagne a tout tenté pour plier la rencontre avant les tirs au but mais elle a buté sur un exceptionnel Yann Sommer. D’abord épargné par Gerard Moreno (92e) et par une frappe déviée d’Olmo (97e), il s’est magistralement interposé face à Moreno (101e et 118e) et Oyarzabal (103e).

De quoi permettre à la Suisse de filer vers la séance de tirs au but. Là encore, il s’est surpassé. D’abord en déstabilisant Busquets (poteau) puis en neutralisant Rodri. Malheureusement pour lui, ses équipiers se sont montrés moins précis que face à la France. Schär, Akanji et Vargas ont manqué de sang-froid et ont ainsi ouvert la voie de la demi-finale à la Roja. Dernier tireur, Mikel Oyarzabal s’est chargé de sceller le sort de la Nati et d’envoyer l’Espagne dans le dernier carré.