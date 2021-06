Euro 2020 : L’Espagne étrille la Slovaquie et affrontera la Croatie en 1/8e

Slovaquie - Espagne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe E - 23/06/2021 L’Espagne avait besoin d’au moins un point pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Et la Roja n’a pas fait les choses à moitié, elle s’est imposée 5-0 face à la Slovaquie, bien aidée par un autobut de Dubravka qui les a placés aux commandes. Laporte, Sarabia, Ferran Torres ont inscrit leur petit but avant que Kucka ne marque à son tour contre son camp. L’Espagne termine deuxième de son groupe et affrontera la Croatie en huitième de finale.