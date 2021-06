Euro 2020 : l’énorme erreur d’un défenseur russe qui offre un but gag au Danemark

Tout restait à faire dans la rencontre entre le Danemark et la Russie. Au coup d’envoi, les deux équipes pouvaient encore croire à une qualification pour le prochain tour.

À l’heure de jeu, une énorme erreur de Roman Zobnin offre un but tout fait à Yussuf Poulsen. Sans regarder la position excentrée de son gardien Matvey Safonov, le médian du Spartak Moscou remet le ballon dans l’axe et rend directement le ballon aux Danois. L’attaquant de Leipzig ne peut pas la rater et met le ballon au fond des filets russes dans ce qui ressemble au but de la victoire.

Après la superbe but de Mikkel Damsgaard en première mi-temps, le Danemark augmente donc son avance pour le plus grand bonheur de tout le stade.