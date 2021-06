Euro 2020 : L’Ecosse prend un bon point face aux Anglais

C’était le match le plus attendu de tous les Ecossais, mais il aura un peu déçu. La faute à deux équipes bien en place qui se sont neutralisées tout au long de la rencontre. L’Ecosse aurait cependant pu revendiquer la victoire car les visiteurs se sont procuré les deux plus belles occasions du match, une par période.

La première mi-temps est plaisante à regarder. L’Angleterre est bien présente dans le milieu de terrain, mais n’arrive pas à conclure.

Dans les 20 premières minutes de jeu, c’est tour à tour Stones (poteau), Mount et Foden qui passent tout près d’ouvrir le score.

Du coup, l’Ecosse pousse et va se procurer la plus belle occasion de cette première mi-temps. Kieran Tierney crochète Reece James et centre depuis la gauche. Seul au second poteau, Stephen O’Donnell reprend de volée, mais Pickford sort la balle d’une belle claquette. Malgré une possession de balle de 62% pour les Anglais, c’est 0-0 à la mi-temps.

Il reste une mi-temps pour changer le score. Et les Anglais l’ont bien compris en haussant le ton dès le retour sur la pelouse.

Mais à nouveau, ce sont les Ecossais qui à la 62e s’offrent une nouvelle occasion cinq étoiles. Dykes tente une reprise de volée du gauche, mais James sauve les siens à même la ligne.

La suite ne va pas changer grand-chose. Les deux équipes se neutralisent et n’arrivent pas à réellement inquiéter les deux keepers. L’Ecosse, bien en place résiste bien aux anglais.

Avec ce partage, l'Angleterre ne peut pas encore valider son ticket pour les 8es de finale et reste deuxième du groupe avec 4 points, derrière la Tchéquie, qui compte également 4 points mais possède une meilleure différence de buts. La Croatie est troisième avec un point tout comme l'Écosse, 4e.