Euro 2020 : L'Autriche dispose de la Macédoine du Nord et décroche un succès historique

Autriche - Macédoine du Nord : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe C - 13/06/2021 L'Autriche s'est imposée face à la Macédoine du Nord (3-1) ce dimanche, dans le cadre de la première journée du Groupe C de l'Euro. Les Autrichiens l'ont emporté grâce à des buts de Stefan Lainer (18'), Michael Gregoritsch (78') et Marko Arnautovic (90'). Les Macédoniens du Nord été revenus momentanément à égalité grâce à l'inusable Goran Pandev (28').