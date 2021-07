Euro 2020 : L’Angleterre ne fait qu’une bouchée de l’Ukraine et affrontera le Danemark en demi-finale

L’Angleterre n’a laissé aucune chance à l’Ukraine en quart de finale de l’Euro. A Rome, les Three Lions se sont imposés 0-4 grâce à un doublé de Kane et des buts de Maguire et Henderson. Les Anglais retrouveront Wembley pour la demi-finale où ils affronteront le Danemark.

L'Ukraine est la surprise de ces quarts de finale. Qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, elle a sorti la Suède en huitième pour se donner le droit d'affronter l'Angleterre en quart. Mais le comte de fée ukrainien ne sera pas de longue durée. Sterling trouve Kane dans le dos de la défense. L’attaquant de Tottenham touche le ballon du bout du pied juste avant le portier ukrainien Bushchan et place l’Angleterre aux commandes dès la 4e minute.

Les Ukrainiens ne sortent cependant pas de leur match et tentent de créer le danger dans la défense anglaise. A la 17e, Yaremchuk oblige Pickford à intervenir sur une frappe au premier poteau.

La rencontre reste cependant pauvre en occasion. Les Anglais se contentent de conserver le ballon et d’accélérer par moments. L’Ukraine résiste et tente de ressortir sur quelques contre-attaques.

Sur leurs quelques tirs, les Anglais manquent toutefois d’efficacité, leurs frappes sont souvent trop centrales et repoussées par Bushchan.

A la 42e, Shaparenko tente sa chance depuis l’entrée du rectangle mais reprend le ballon de l’extérieur du pied et sa frappe file à côté.

Le scénario de la première mi-temps se répète. Sur un coup-franc de Shaw, Maguire coupe la trajectoire et catapulte le ballon au fond des filets après seulement une minute en deuxième période.

Sterling décale Shaw sur le côté gauche. Le latéral de Manchester centre vers Kane qui pique sa tête entre les jambes de Bushchan, l’Angleterre mène 0-3 (50e).

Le calvaire ukrainien s’accentue à la 63e. Sur un corner de Mount, Henderson reprend de la tête et fusille Bushchan.

L’Ukraine tente de sauver l’honneur mais ne parviendra pas à tromper Pickford. L’Angleterre s’impose 0-4 et file en demi-finale sans avoir encaissé le moindre but dans la compétition. Les Three Lions retrouveront Wembley où ils joueront face au Danemark.

►►► À lire aussi : Euro 2020 : Le Danemark déborde la République tchèque et passe en demi-finale

►►► À lire aussi : La "génération dorée" belge peut-elle encore briller après l’Euro ?