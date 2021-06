Après avoir analysé les chances des équipes de sortir de la phase de poules, la société de statistiques Gracenote s’attaque désormais au tableau final de cet Euro 2020. Capable de prédire 6 des 8 équipes éliminées au premier tour, Gracenote veut désormais identifier les 8 équipes qui franchiront les huitièmes de finale.

Selon les probabilités calculées par le statisticien, l’Italie, l’Angleterre, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, le Danemark… et la Belgique avanceront vers les quarts de finale.

Encore dimanche, juste avant le match contre la Finlande, les Diables rouges étaient considérés par Gracenote comme les favoris du tournoi. Mais les rencontres de la 3e journée de la phase de poules qui ont déterminé la composition des tableaux ont changé considérablement la donne.

Favorisée par une partie de tableau plus accessible et par le facteur 'domicile', c’est désormais l’Angleterre qui aurait plus de probabilités (16,5%) de l’emporter au final. Malgré un parcours semé d’embûches, les Diables rouges (15%) résistent à la 2e place de ce classement qui reste – soulignons-le – très théorique.

On notera par ailleurs qu’une finale Belgique – Angleterre reste le scénario le plus probable mais les chances que cela se vérifie sont assez faibles (7%).