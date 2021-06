Alors que les yeux des fans de foot sont rivés sur la rencontre entre le Portugal et la France, le match opposant les Allemands et les Hongrois est tout aussi important pour la suite du tournoi… des Diables Rouges.

Sortant d’une excellente prestation face à la Seleção (victoire 2-4), les Allemands sont les premiers à se montrer dangereux avec Joshua Kimmich. Excentré sur le côté droit, le polyvalent joueur du Bayern croise sa frappe mais Peter Gulacsi a la main droite ferme pour écarter le danger.

Coup de tonnerre à l’Allianz Arena ! Alors que la Nationalmannschaft est à l’attaque, la Hongrie récupère le ballon et se projette rapidement vers l’avant. Roland Sallai, sur l’aile droite, centre parfaitement au premier poteau et trouve la tête du numéro neuf hongrois Adam Szalai qui place le ballon au fond du but de Neuer (0-1, 11').

Les Allemands n’ont pas le choix, ils se doivent de revenir au score devant leur public. Mats Hummels l’a bien compris et trouve la transversale hongroise après un corner de Toni Kroos. Quelques secondes plus tard, c’est au tour de Matthias Ginter de tenter sa chance mais Gulacsi est sur la trajectoire du ballon.

En deuxième période, les Hongrois sont toujours bien présents et sont même tout proches d’inscrire un 2e but mais le poteau sauve Manuel Neuer. S’ensuivent deux minutes de folie. Sur un coup-franc allemand, le gardien hongrois se troue et après une tête d’Hummels, Havertz égalise (1-1, 66'). Dans la foulée du coup d’envoi, les joueurs hongrois foncent directement vers le but adverse. Le buteur du soir Adam Szalai trouve alors Andras Schafer en profondeur et ce dernier s’en va tromper Neuer (1-2, 67'). Incroyable scénario, les Allemands sont sous le choc mais n’abdiquent pas.

La Hongrie tient bon mais en toute fin de rencontre, Leon Goretzka met fin aux espoirs hongrois avec une frappe puissante qui trompe Gulacsi (2-2, 84'). Enorme coup-dur pour "Les Magyars magiques" qui ont réalisé un très beau tournoi malgré un groupe très relevé.