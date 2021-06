Euro 2020 : L’Allemagne revancharde, se reprend et gifle le Portugal

Quel match. L’Allemagne a régalé face au Portugal. Menés 1-0, les Allemands vont finalement s’imposer 2-4. Grâce à cette victoire, les joueurs de Joachim Löw recollent à leur adversaire du jour au classement, laissant les Bleus seuls en tête.

Pas le temps de se regarder dans ce début de rencontre. L’Allemagne décide d’y aller à 200 à l’heure et se procure quelques belles possibilités (5e, but annulé pour un hors-jeu de Gnabry, Haverts et Gnabry 10e, Muller 13e). Le Portugal subit, mais le Portugal va ouvrir la marque par l’inévitable Cristiano Ronaldo à la 15e. L’attaquant inscrit le 107e but de sa carrière en sélection, le 12e à l’Euro.

Refroidie, l’Allemagne ne doute pas et va vite réagir. Si la frappe de Gosens à la 20e n’apporte rien, les Allemands vont d’abord égaliser via un auto but de Ruben Dias (35e) avant de doubler la marque un second but quatre minutes plus tard, sur un second csc, cette fois de Guerreiro.

C’est 1-2 à la fin des 45 premières minutes, mais l’Allemagne aurait pu alourdir par deux fois la marque (Gosens 44e et Gnabry dans les arrêts de jeu).

La seconde période recommence elle aussi à 200 à l’heure et l’Allemagne va enfoncer le clou en faisant tout d’abord 1-3 à la 51e (Havertz reprend un centre de Gosens et ne laisse pas la moindre chance à Rui Patricio) avant de faire 1-4 par l’intenable Gosens.

On pense les Portugais au plus mal. Pourtant Ronaldo et compagnie n’abdiquent pas et vont revenir à 2-4 par Diogo Jota. Ce but ne va plus changer. L’Allemagne s’impose et envoie un message à tous ses adversaires.

La Mannschaft s'empare de la 2e place du groupe F avec 3 points, le même total que le Portugal, 3e. La France (4 points) occupe la tête du groupe après son partage 1-1 contre la Hongrie, 4e avec 1 point