Euro 2020 – Italie : Federico Chiesa buteur à l’Euro tout comme papa, une première dans l’histoire

Il est l’homme de la qualification face à l’Autriche : Federico Chiesa a sauvé toute une nation du foot en inscrivant le premier but de la rencontre dans les prolongations. À seulement 23 ans, le joueur de la Juventus a marqué l’histoire de l’Euro avec cette réalisation… Enfin, il n’était pas tout seul puisque son but est historique également grâce à son papa. Enrico et Federico sont les premiers père et fils à inscrire chacun un but dans un championnat d’Europe de football.

Enrico Chiesa, international italien à 17 reprises, a participé à l’Euro 1996 et à la Coupe du Monde 1998 avec la Squadra Azzura, pour sept buts inscrits au total. Son tout premier, c’était contre la Belgique en 96. À l’Euro, il avait été buteur contre la République tchèque malgré une défaite 2-1. Il a également évolué dans des clubs tels que la Fiorentina, la Sampdoria ou encore la Lazio Rome.

Dimanche, Federico Chiesa a marché dans les pas de son footeux de papa. En prêt à la Juventus alors qu’il appartient à la Fiorentina, Fede a beaucoup impressionné cette saison et est allé chercher sa sélection pour l’Euro. Il a prouvé dimanche qu’il la méritait, et de nombreux fans italiens réclament même sa titularisation. Cela pourrait être contre la Belgique ou le Portugal en quart de finale.