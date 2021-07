C’est l’heure des demi-finales de l’Euro 2020 ! En ouverture, un duel entre l’Italie et l’Espagne, deux équipes qui ont l’habitude de s’affronter ces dernières années. Cette rencontre, qui se déroule à Wembley, est à suivre en direct vidéo dès 21 heures ce mardi.

Après sa victoire face aux Diables Rouges en quarts de finale (1-2), l'Italie est désormais la grandissime favorite de la compétition. Disciplinée, courageuse, techniquement et tactiquement supérieure à tous ses adversaires depuis le début de l’Euro, la Squadra Azzurra est en mission. Les Italiens ont d’ailleurs prolongé leur record d’invincibilité avec un 32e match consécutif sans la moindre défaite (27 victoires et 5 nuls)… le dernier revers de l’équipe de Roberto Mancini remonte au 10 septembre 2018 contre le Portugal (0-1), en Ligue des Nations. Tout simplement impressionnant.

Si l’Italie ne peut pas encore compter sur son numéro 9 Ciro Immobile, en difficulté, la Squadra a dominé les Diables grâce à un collectif bien huilé mais aussi grâce à une défense de fer dirigée par les vieux briscards Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci.

En face, l’Espagne de Luis Enrique s’est qualifiée dans la douleur face à une équipe de Suisse héroïque en s’imposant au terme de la séance de tirs au but (1-1, 4-2). C'est donc une Roja fatiguée qui arrive en demi-finale. D’autant plus que les Espagnols avaient déjà été contraints à jouer les prolongations en huitièmes de finale contre la Croatie (victoire 3-5).

Ces deux nations du football se connaissent à la perfection, l’Italie et l’Espagne se croisant pour un quatrième Euro de rang. Si les Italiens étaient sortis vainqueurs du dernier duel en 2016 en 1/8 de finale (2-0), l’Espagne s’était imposée en 1/4 en 2008 (0-0, 4-2 aux tirs au but) et en finale en 2012 avec un solide 4-0.