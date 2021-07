0-1 : But de Luke Shaw - Italie - Angleterre - 11/07/2021 L'Angleterre ouvre le score ! Shaw s'arrache le long de la ligne de touche côté gauche pour initier une relance. Kane vient au relais et renverse le jeu à droite pour Trippier en première intention. Le défenseur de l'Atlético de Madrid prend l'information et distille un superbe ballon au second poteau. A la retombée, Shaw, qui avait poursuivi son effort, reprend de volée et trompe un Donnarumma impuissant au premier poteau ! Wembley entre en fusion !