Euro 2020 : It's now or never ! - Diables rouges - 01/01/2020 L'année 2019 fut un cru exceptionnel pour les Diables Rouges : 30/30 dans les European Qualifiers, la meilleure attaque toutes nations confondues (40), la première équipe qualifiée sur le terrain (à trois matchs de la fin), et un statut conforté de première nation mondiale. Des chiffres qui valent à la Belgique la plus grande distinction et les félicitations du jury, mention rehaussée par la qualité de jeu affichée, et juste tempérée par la qualité d'ensemble (historiquement faible) de son groupe de qualification.