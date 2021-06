Euro 2020 : imprécise, la France enregistre une première déception en partageant en Hongrie

1-1 : But de Antoine Griezmann - Hongrie - France - 19/06/2021 Egalisation de la France ! Alors que les Hongrois avaient un coup franc favorable dans le camp français, le ballon parvient dans les mais d'Hugo Lloris qui dégage rapidement. Sur ce long ballon, la charnière centrale hongroise hésite. Kylian Mbappé se saisit du cuir et s'excentre un peu sur le côté droit de la surface. Il centre fort devant le but et Orban manque son dégagement. Antoine Griezmann est à l'affût et prend le tir. Pour le but du 1-1.