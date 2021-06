It’s coming Home ! Alors que les fans anglais clament haut et fort que cet Euro sera le leur, ils ont été écoutés par leur sélection nationale ce mardi soir. L’Angleterre est en effet venu à bout de l’Allemagne au bout d’un duel équilibré et intense (2-0). Comme souvent, l’ange gardien des Three Lions se nomme Raheem Sterling, auteur du premier but pour décapsuler une rencontre indécise. Tant décrié depuis le début de la compétition, Harry Kane s’est chargé de mettre la Mannschaft définitivement K.O en fin de match.

Angleterre - Allemagne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - 8e de Finale - 29/06/2021 It’s coming Home ! Alors que les fans anglais clament haut et fort que cet Euro sera le leur, ils ont été écoutés par leur sélection nationale ce mardi soir. L’Angleterre est en effet venu à bout de l’Allemagne au bout d’un duel équilibré et intense (2-0). Comme souvent, l’ange gardien des Three Lions se nomme Raheem Sterling, auteur du premier but pour décapsuler une rencontre indécise. Tant décrié depuis le début de la compétition, Harry Kane s’est chargé de mettre la Mannschaft définitivement K.O en fin de match.

Un petit centre piqué venu de la gauche et une tête plongeante rageuse pour définitivement enterrer les derniers espoirs de l'Allemagne. Face à la Mannschaft, Harry Kane a planté le but du K.O en toute fin de match. Une rose, sa toute première dans ce tournoi, qui lui permet (temporairement) de balayer les véhémentes critiques qui commençaient à pulluler sur les réseaux sociaux à son sujet.

Et pour cause, le futur-ex joueur de Tottenham n'avait pas brillé dans ce tournoi, loin de là même. Censé être la tête pensante de Three Lions rugissants, il avait laissé le soin à Raheem Sterling de prendre la lumière, se complaisant dans un rôle de l'ombre, simple et discrète rampe de lancement des attaques anglaises.

Un sentiment d'absence confirmé lors d'une 1e mi-temps cauchemardesque face aux Allemands. Complètement éteint, presque fantomatique, Harry Kane n'avait touché que 8 petits ballons. 45 minutes donc à faire des appels dans le vide, à se démarquer pour rien, sans palper le cuir. Frustrante litanie pour un leader oublié par ses coéquipiers.

Au final, et c'est probablement ce qui fait la force de cet Harry Kane-là, il ne lui aura fallu qu'une seule occasion pour déverrouiller son compteur personnel. Ce but, c'est le 7e pour lui dans un grand tournoi avec sa sélection. Il égale ainsi Wayne Rooney et revient à deux unités d'Alan Shearer (9) et trois du recordman Gary Lineker (10).

Autre statistique flatteuse, il inscrit ainsi son 30e but depuis la prise de pouvoir de Gareth Southgate. Seul joueur anglais à avoir fait mieux dans l'histoire ? Gary Lineker sous Bobby Ronson.

Une question se pose dès lors : le réveil de Kane n'est-il qu'un éphémère feu de paille ou ce but permettra-t-il au sorcier Harry de prendre son envol ?