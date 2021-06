Euro 2020 : Gosens, Locatelli, De Bruyne,… le onze-type de la deuxième journée

Les deuxièmes matches de la phase de groupe de l’Euro 2020 se sont terminés avec en dessert un fade Espagne – Pologne. Heureusement, d’autres rencontres nous ont offert du spectacle et certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. Voici notre onze-type de la deuxième journée.

2 images L’équipe-type de la 2e journée de l’Euro © RTBF

Péter Gulácsi : impérial face aux Bleus

L’équipe de France n’a pas montré son meilleur visage face à la Hongrie. Fatigués, les Bleus n’ont jamais su imposer leur rythme face à des Hongrois combatifs. Néanmoins, malgré sa mauvaise prestation, la France aurait pu prendre les 3 points sans un Péter Gulácsi des grands jours. Le gardien de Leipzig s’est montré impérial devant Benzema, Mbappe ou encore Tolisso en fin de match.

Hongrie - France : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe F - 19/06/2021 Largement favoris, les Bleus n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à une Hongrie combative. Menée au score après un but d’Attila Fiola, la France s’en remet à une action de Kylian Mbappé conclue par Antoine Griezmann pour arracher un match nul et éviter une défaite inquiétante. Avec ce résultat, les hommes de Didier Deschamps restent en tête du groupe F, en attendant l’affiche entre le Portugal et l’Allemagne. Les Français rencontreront justement les Portugais mercredi à 21h dans ce qui sera le dernier match du groupe. La Hongrie, de son côté, arrache son premier point dans ce groupe de la mort et défiera l’Allemagne mercredi à la même heure.

Dumfries à nouveau décisif, Gosens brille

En défense centrale, on retrouve un joueur plutôt habitué à jouer un cran plus haut à Manchester United : Scott McTominay. Titularisé dans l’axe de la défense par Steve Clarke avec l’Ecosse, McTominay a donné du fil à retordre à des Anglais peu inspirés. A ses côtés, on a choisi de mettre à l’honneur le Néerlandais Matthijs De Ligt, de retour de blessure après avoir manqué la première rencontre du tournoi. Solide dans ses interventions et propre à la relance face à l'Autriche, De Ligt apporte de la sérénité à l’ensemble de l'équipe. Dans notre 433, les deux flancs défensifs vont devoir énormément travailler… mais ils en sont capables. Tous deux habitués des longues chevauchées, Denzel Dumfries et Robin Gosens adorent se projeter vers l’avant. Avec les Pays-Bas, Dumfries a de nouveau été costaud en défense, tout en apportant du danger en attaque. Le latéral droit, buteur face à l’Ukraine, a récidivé face aux Autrichiens en inscrivant le deuxième but des siens. Ne parlez plus de Robin Gosens aux Portugais. Le latéral gauche a tout simplement été énorme face à la Seleção en étant impliqué dans presque tous les bons coups de son équipe. Impressionnant défensivement, Gosens a bloqué toutes les offensives adverses et s’est même permis d’aller inscrire son petit but.

Portugal - Allemagne : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe F - 19/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Euro 2020 en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

KDB : 45 minutes ont suffi

Devant la défense, un jeune écossais qui a impressionné pour sa première titularisation en équipe nationale. Billy Gilmour, 20 ans, n’est pas du genre à se cacher sur un terrain. Face aux Three Lions, le milieu de Chelsea a abattu un gros travail, perdant très peu de ballons et distribuant calmement le jeu. Au côté de Gilmour, l’Italien Manuel Locatelli, lui aussi une bonne surprise de l’Euro. Le milieu de Sassuolo s’est installé dans le cœur du jeu de la Squadra Azzura en attendant le retour de Marco Verratti, pas encore à 100%. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Locatelli a parfaitement su profiter de la blessure de son coéquipier pour s’affirmer. Face à la Suisse, le joueur de 23 ans a inscrit un doublé, rien que ça, et a logiquement reçu le trophée d’homme du match. Devant ces deux joueurs, qui d’autre que Kevin De Bruyne. Héros de la rencontre entre le Danemark et la Belgique, KDB a renversé a lui tout seul les Danois en l’espace d’une mi-temps. Un assist de génie pour Thorgan Hazard sur l’égalisation avant d’inscrire un magnifique but du pied gauche pour mettre la Belgique sur orbite : De Bruyne a rappelé à tout le monde (si c'était nécessaire) le génie qu’il est.

Danemark - Belgique : Le Résumé du match - Euro 2020 - Groupe B - 17/06/2021 Les Diables ont souffert, les Belges ont tremblé, mais ils ont gagné face au Danemark à Copenhague (1-2). La Belgique a enregistré son deuxième succès dans cet Euro 2020 et se qualifie pour les 1/8es de finale. Portés par le Parken Stadion, les Danois ont ouvert le score dès la 3e minute via Poulsen. Il a fallu attendre la deuxième période et la montée de Kevin De Bruyne pour voir des Diables rouges reprendre des couleurs. Thorgan Hazard et KDB ont griffé la victoire belge de leurs empreintes.

Une attaque originale

On aurait pu choisir Cristiano Ronaldo, encore buteur dans la défaite face à l’Allemagne, ou Alexander Isak, auteur d’une belle prestation face à la Slovaquie avec la Suède, mais nous avons préféré le trio : Gareth Bale, Andriy Yarmolenko et Alekseï Mirantchouk. Malgré son pénalty (complètement) raté face à la Turquie, Bale s’est comporté en véritable patron et a délivré deux passes décisives. Et puis on ne va pas se le cacher, cela fait plaisir de voir le Gallois évoluer à ce niveau après des années de galère au Real Madrid. Sur l’autre flanc (ils peuvent bien sûr switcher), Yarmolenko a encore démontré toutes ses qualités face à la Macédoine du Nord. Déjà auteur d’un magnifique but face aux Pays-Bas, l’Ukrainien s’est à nouveau montré décisif avec un but et un assist à son actif. De plus, il ne rechigne pas pour aider ses coéquipiers dans les taches défensives. Quand on sait qu’il a Gosens ou Dumfries dans son dos… c’est évidemment un plus. Enfin, en pointe de l’attaque, nous avons choisi de récompenser l’unique buteur de la rencontre entre la Russie et la Finlande. Attaquant du Lokomotiv Moscou, Mirantchouk a inscrit un but aussi joli qu’important face aux Finlandais. Grâce à cette réalisation qui vaut de l’or, les Russes sont encore en lice pour une qualification pour les huitièmes de finale.

Finlande - Russie : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe B - 16/06/2021 Ce ne fut pas du grand football mais l’essentiel est ailleurs pour la Russie. Largement dominée par la Belgique pour son match d’ouverture (0-3), la Sbornaia a redressé la barre en venant (timidement) à bout de la Finlande (0-1).