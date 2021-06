Ils sont tous largement trentenaires mais le poids des années n'a pas émoussé leur sens du but. Eux ce sont les papys flingueurs de l'Euro. A 37 ans et 322 jours, Goran Pandev a intégré le Top 5 des buteurs les plus âgés de la compétition avec son but contre l'Autriche. Il prend place en deuxième position.



Le record est détenu par l'Autrichien Ivica Vastic qui avait 38 ans et 257 jours quand il a transformé son penalty contre la Pologne à l'Euro 2008.



Le Hongrois Zoltan Gera (37 ans et 62 jours) a été l'auteur d'un superbe enchainement contrôle poitrine-demi-volée contre le Portugal en 2016. La même année, le Nord Irlandais Gareth McAuley (36 ans et 194 jours) a planté un coup de tête victorieux contre l'Ukraine.



Andriy Shevchenko (35 ans et 256 jours) est le nom le plus connu de ce quintet. Sheva complète ce Top 5 un peu particulier avec son but contre la Suède en 2012.