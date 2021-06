Euro 2020 : Gareth Bale lève le voile sur son avenir international après avoir quitté une interview précipitamment

Gareth Bale a passé une soirée assez compliquée ce samedi soir en quittant l’Euro avec le pays de Galles dès les huitièmes de finale, battus par l’impressionnant Danemark. Forcément déçu, le capitaine gallois s’est malgré tout prêté aux obligations d’après matches et s’est présenté à l’interview.

Un exercice qu’il a décidé d’écourter quand le journaliste de la BBC lui a demandé s’il s’agissait de son dernier match sous les couleurs de son pays. Le joueur du Real Madrid s’est contenté d’un "Ok" avant de se détourner du micro et de s’en aller. Il faut dire qu’après une lourde défaite et une élimination dans un championnat d’Europe, il est parfois difficile de maîtriser totalement ses nerfs.

Bale est finalement revenu sur l’événement et en a dit plus sur son avenir : "Les gens posent tout le temps des questions stupides", a-t-il déclaré à la télévision galloise S4C un peu plus tard. "J’adore jouer pour le pays de Galles. Je jouerai pour le pays de Galles jusqu’à la fin de ma carrière". Au moins, cette fois, cela a le mérite d'être clair.

"Les qualifications pour la Coupe du monde viennent à peine de débuter. Je pense que si nous gardons notre confiance élevée, que nous continuons à jouer au football, nous pourrons nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde", déclare Gareth Bale, 31 ans.

En club, Carlo Ancelotti souhaiterait qu’il dispute la saison avec le Real Madrid auquel il appartient toujours après un prêt à Tottenham.