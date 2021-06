Euro 2020 : Gareth Bale, élu Homme du Match, "absolument ravi" malgré son penalty loupé

Le Gallois Gareth Bale a été désigné Homme du Match au terme de la victoire 0-2 du pays de Galles sur la Turquie, ce mercredi, dans le Groupe A de l'Euro 2020.

Gareth Bale a délivré la passe décisive sur les deux buts de son équipe. Il n'a cependant pas conclu sa rencontre par un but, car il a manqué un penalty. Qu'importe, Gareth Bale était "absolument ravi de la victoire", a-t-il indiqué au micro de la BBC. "On s'est battu férocement, on a travaillé d'arrache-pied, comme on le fait toujours. J'ai raté un penalty, mais je pense avoir fait preuve de personnalité pour aider l'équipe à continuer à aller de l'avant. On avait besoin d'une victoire plus que tout, mais le deuxième but est la cerise sur le gâteau."

Avec quatre points et la première place provisoire du groupe, en attendant Italie - Suisse à 21H, les Gallois sont pratiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Gareth Bale ne se voit cependant pas encore au tour suivant. "On aimerait le penser, mais il faut encore attendre et voir venir. Nous sommes dans une excellente position et si on nous avait proposé quatre points à ce stade avant la compétition, on aurait signé immédiatement."