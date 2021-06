Euro 2020 : Gareth Bale contrarié par une question sur son avenir international, quitte l’interview précipitamment

Gareth Bale a passé une soirée assez compliquée ce samedi soir en quittant l’Euro avec le pays de Galles dès les huitièmes de finale, battus par l’impressionnant Danemark. Forcément déçu, le capitaine gallois s’est malgré tout prêté aux obligations d’après matches et s’est présenté à l’interview.

Un exercice qu’il a décidé d’écourter quand le journaliste lui a demandé s’il s’agissait de son dernier match sous les couleurs de son pays. Le joueur du Real Madrid s’est contenté d’un "Ok" avant de se détourner du micro et de s’en aller. Il faut dire qu’après une lourde défaite et une élimination dans un championnat d’Europe, il est parfois difficile de maîtriser totalement ses nerfs.

À seulement 31 ans, Bale n’a encore rien laissé transparaître concernant son avenir international. En club, Ancelotti souhaiterait qu’il dispute la saison avec le Real Madrid auquel il appartient toujours après un prêt à Tottenham. Que d’incertitudes autour de l’avenir du Gallois.