Euro 2020 : Frank de Boer quitte les Pays-Bas après le fiasco tchèque

Ce fut la première grosse surprise de ces huitièmes de finale de l'Euro. Les Pays-Bas sont éliminés par la République Tchèque après être passés à côté de leur rencontre, sabotés par un Matthijs de Ligt coupable d'une faute de main volontaire et exclu alors que le score était encore de 0-0.

Impériaux lors de la phase de poule, les Hollandais se sont peut-être vus trop beaux. A tort, puisque leur groupe ne semblait pas si relevé et que la qualité de leurs prestations a sans doute été surestimée. Même si l'Autriche, qu'ils avaient dominé 2-0, a finalement emmené des Italiens, eux aussi annoncé comme favoris après leur 9/9 en poule, aux prolongations.

Quoi qu'il en soit, le constat réalisé à la suite de cette élimination en huitième de finale est celui d'un échec cuisant. Frank de Boer et la fédération néerlandaise se sont dès lors quittés d'un commun accord selon un communiqué de la KNVB. C'est donc la fin du mandat de De Boer à la tête des Oranjes.

"Après évaluation, j'ai décidé de ne pas continuer comme entraîneur national. L'objectif n'a pas été atteint, c'est clair. Quand j'ai été approché pour devenir sélectionneur national en 2020, j'ai pensé que c'était un honneur et un défi, mais j'étais aussi conscient de la pression qui viendrait immédiatement de ma nomination. Cette pression ne fait qu'augmenter maintenant, et ce n'est pas une situation saine pour moi, ni pour la sélection à l'approche d'un match aussi important pour le football néerlandais en route vers la qualification pour la Coupe du monde. Je tiens à remercier tout le monde, bien sûr les fans et les joueurs. Félicitations également à la direction qui a créé un véritable climat sportif de haut niveau ici sur le campus", a réagit Frank de Boer.

"Malgré tous les efforts de Frank, l'objectif d'au moins atteindre les quarts de finale n'a pas été atteint. Si cela n'avait pas été réalisé, nous aurions évalué, ce qui aurait pu produire un résultat différent. Nous avions parié sur un meilleur Championnat d'Europe, mais cela n'a pas fonctionné. Le choix de Frank a amené quelque chose de différent de ce que nous avions espéré. Je dois maintenant trouver un successeur après une bonne concertation interne. Il est impératif de le faire, car le 1er septembre, nous jouerons l'important match de qualification contre la Norvège à Oslo. Nous allons maintenant évaluer plus loin, plus large que le simple entraîneur, affiner le profil, faire le travail que l'on peut attendre de nous ici", a déclaré Nico-Jan Hoogma, directeur sportif des Pays-Bas.