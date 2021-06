Salut Kylian. Je me suis endormie ce lundi soir avec l’idée de t’écrire quelques mots, je les couche "sur papier" ce matin, après une nuit qui a dû être bien compliquée pour toi. Je me permettrai de te tutoyer, tu ne me connais pas, mais voilà quelques années déjà que tu fais partie de notre quotidien de journaliste sportif, même en Belgique.

Parce que oui, je suis Belge. Eh oui, on aime souvent se charrier entre voisins, mais au fond moi je vous aime bien, toi et tes copains. Oui, pour moi, tout est pardonné. Les histoires de seum, tout ça. Il faut que ça reste bon enfant tout cela ou ce n’est plus drôle du tout. Ce n’est que du foot après tout, même si je sais que pour toi le foot, c’est tout.

C’est d’ailleurs cette pensée qui m’est venue à l’esprit quand tu t’es élancé pour tirer ce fameux cinquième peno pour la France, contre la Suisse. " Quelle pression pour ce gamin de 22 ans ! " " Des penalties il a dû en marquer des dizaines " " Ouais mais là il a la pression du pays tout entier, surtout en huitièmes ! " et puis tu connais la suite. Sommer, une hésitation suspendue, et puis des scènes de joie tout autour de toi. Je ne sais pas ce qui t’est alors passé par la tête, mais en ce qui me concerne, deux souvenirs me sont revenus à l’esprit.

Je t’ai revu sur le banc de Monaco, à tes débuts bien avant le PSG. Tu réalisais déjà des prestations exceptionnelles, et tu étais totalement émerveillé de voir ta tête sur l’écran géant du stade.

Puis je me suis souvenue de cette image en demi-finale de la Coupe du monde entre nos deux pays, où tu tentais de gagner du temps, en fin de rencontre, d’une manière pas très élégante il faut bien l’avouer, et où je me suis dit " mais quel sale gamin ".

Tu ne réalises sans doute pas encore vraiment la nouvelle étiquette qui va désormais te coller à la peau pendant quelque temps. Je te dirais que c’est ta capacité à la faire oublier qui écrira ta légende. Échouer fait partie de la vie et du football, mais tu peux décider aujourd’hui de la façon dont tu vas réagir et de l’image que tu voudras que l’on garde de toi. Celle du gamin émerveillé par sa propre image sur l’écran géant de Monaco ? Celle d’un sale gamin qui tente de gagner du temps d’une façon un peu ridicule en demi-finale d’un Mondial ? Celle de celui qui a raté son tir au but face à la Suisse ? Ou celle d’un jeune joueur qui ne s’est pas laissé abattre par cet Euro manqué et qui est parvenu à rebondir de la meilleure des manières ?

Tu as tout ce qu’il faut pour devenir un grand, mais il te faudra encore faire les bons choix. Mille fois tu vas te dire "si seulement je pouvais tirer à nouveau ce tir au but", mais tu ne peux pas. Ton passé ne t’appartient plus, ton futur si.

Personne ne peut nier l’or que tu as dans les pieds, il te reste désormais à avoir, plus que jamais, du plomb dans la tête…