Il y a des moments comme cela où l’on se sent bien seul. Kylian Mbappé en a vécu un ce lundi soir. Au bout d’une rencontre totalement dingue, la Suisse et la France doivent se départager dans la terrible séance des tirs au but.

L’attaquant du PSG est le dernier à frapper. L’équation est simple : s’il marque, tout reste possible, s’il ne marque pas, la France est éliminée. Quatre pas d’élan plus tard, l’impensable se produit : la France doit rentrer à la maison après l’arrêt de Yann Sommer sur la frappe du Parisien. S’ensuit une longue marche du joueur tout seul vers les vestiaires. Plusieurs joueurs viennent le réconforter, Didier Deschamps et l’entraîneur suisse également mais rien n’y fait. La star française rentre tête basse dans les vestiaires, dépitée.

Après la rencontre, Mbappé a évoqué "l’immense tristesse" concernant ce raté pour lequel il explique être "désolé". Sans le moindre but lors de l’Euro, le joueur rentre donc à Paris avec un goût amer.