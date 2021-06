Euro 2020, France-Suisse : d’un penalty arrêté au doublé de Benzema, l’incroyable come-back de la France finalement inutile

2-1 : But de Karim Benzema - France - Suisse - 28/06/2021 La France prend les devants ! Pogba a les crocs et va récupérer un ballon très haut ! Coman vient l'appuyer et joue sur Griezmann. Après un onctueux une-deux avec Mbappé qui déséquilibre complètement la défense, "Grizou", depuis la gauche de la surface, adresse un ballon piqué au second poteau pour Benzema qui catapulte, de la tête, la sphère au fond des filets !