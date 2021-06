Euro 2020, France - Allemagne : Antonio Rudiger mord Paul Pogba mais n'est pas sanctionné

Son nom est dans la mémoire de nombreux Belges depuis son obstruction dangereuse qui a mis Kevin De Bruyne KO lors de la finale de la Ligue des Champions, Antonio Rüdiger a encore fait des siennes. Le défenseur allemand n'y est toujours pas aller de main morte contre la France. Cette fois, il a tout simplement décidé de mordre Paul Pogba à l'épaule. Ni l'arbitre ni le VAR n'ont remarqué la faute vicieuse du joueur de Chelsea... Pogba a tenté, en vain d'alerte l'arbitre de la rencontre mais celui-ci a campé sur ses positions.

►►► À lire aussi : le résumé de France – Allemagne

►►► À lire aussi : toute l'actualité de l'Euro 2020

Antonio Rüdiger n'est pas tout à fait un enfant de chœur et avait d'ailleurs prévenu avant la rencontre face aux Champions du Monde : "Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt", il a donc mis lui-même en application son propre conseil douteux.