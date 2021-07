Euro 2020 : "Finally", la presse anglaise s’enthousiasme pour ses "héros" et rêve de gagner comme en 66'

Il aura fallu 120 minutes de souffrance – et un penalty litigieux - à l’Angleterre pour venir à bout du Danemark, mais au final les Three Lions l’ont fait : ils sont en finale de l’Euro 2020, la première finale dans une grande compétition internationale pour la première fois depuis 1966 et leur sacre mondial, seul titre à leur palmarès.

L’enthousiasme qui a gagné les supporters festifs présents à Wembley s’est également traduit sur les premières pages des journaux anglais, monopolisées par les images de Harry Kane et sa bande. "L’Angleterre fait l’histoire" pour The Times qui parle d’un "rugissement d’euphorie qui se préparait depuis 55 ans."

"Finally", "Enfin", titre le Mirror qui salue la finale de l’Angleterre "obtenue après 55 ans de souffrance." La sélection de Gareth Southgate a désormais l’opportunité "d’égaler les immortels de 1966. "Finally", c’est également le titre choisi par le Daily Express qui estime que "le moment est arrivé"!

"Le rêve" anglais prend également possession des premières pages du Guardian et du Daily Mail qui joue avec le nom de son capitaine : "Kane You Believe It !"

Enfin, The Sun met l’accent sur les "Trois Lions rugissants" alors que le Daily Telegraph félicite les "History Boys"