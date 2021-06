Euro 2020 : Federico Bernardeschi : "L’Italie était considérée comme morte, le mérite revient à Roberto Mancini"

Neuf points sur neuf, aucun but encaissé, le départ de l’Italie dans ce tournoi est idéal. Ce soir, sur le coup de 21h, la Squadra sera sur le pont des 1/8es de finale face à l’Autriche. Federico Bernardeschi est revenu sur le début de parcours idéal de la Nazionale.

Concernant la phase de groupes, le joueur de la Juventus est ravi des résultats de son équipe. "Nous sommes contents, Les choses vont dans le sens que nous voulons après s’être entraînés dur pour ce tournoi, nous avons très bien commencé. L’atmosphère dans le stade à Rome était en plus fantastique après tant de mois sans les supporters, c’était une période compliquée pour nous. Voir les supporters de retour avec leur enthousiasme qui augmente match après match a été génial et nous devons les remercier pour cela."

Le médian insiste sur l’importance de l’esprit de groupe. "Je pense que le plus important est d’avoir un groupe uni qui travaille ensemble avec le même objectif. Nous sommes un groupe très uni et nous voulons que les gens le voient. Il y a beaucoup de compétition puisque nous sommes tous de très grands joueurs mais cela ne peut pas porter préjudice à l’équipe nationale et à notre objectif commun. Selon moi, c’est fondamental pour réussir un très gros résultat."

Dans une série historique de 30 matches sans défaite, l’Italie est en train d’écrire l’histoire, un record qui ne laisse pas Bernardeschi indifférent. "Nous sommes très heureux d’avoir égalé ce record. Évidemment, comme l’entraîneur a dit, c’est important mais cela serait bien d’y ajouter un trophée. Cela serait vraiment extraordinaire, c’est notre objectif."

L’Italie était considérée comme morte

Dans cet incroyable renouveau de la sélection italienne, le rôle de Roberto Mancini est largement mis en avant. "Je crois que le coach mérite tout le crédit sur ce qu’il se passe actuellement parce que, quand il est arrivé, ce n’était pas simple car l’Italie était considérée comme morte. Il est arrivé et a amené de la tranquillité et de la simplicité. Match après match, il nous a donné beaucoup de confiance en nous et de l’enthousiasme aux supporters. Je pense qu’il a fait quelque chose d’incroyable en rapprochant le peuple italien de l’équipe nationale."

En huitièmes de finale, la Squadra Azzura sera opposée à l’Autriche. Une rencontre que le joueur ne prend pas à la légère. "Ils sont très forts. Je crois que toutes les équipes qui arrivent à un tel stade dans une compétition si importante sont toutes bonnes. Nous devrons jouer notre meilleur jeu comme nous l’avons fait pendant la phase de groupes. David Alaba est un grand champion, il a gagné beaucoup de trophées. Jouer face à de tels champions comme lui donne de la motivation supplémentaire."

Rendez-vous ce samedi sur le coup de 21 heures pour suivre la rencontre en direct vidéo sur Tipik et notre site.