Euro 2020 : Fan de foot ? On attends vos pronos !

Ça y est ! Après plusieurs mois d’attente l’Euro démarre enfin ce vendredi… mais qui pourra prédire au plus juste les scores des 51 rencontres ?

Fan de foot ou pas, venez vous tester à cet exercice avec nous. Plusieurs émissions de la RTBF ont décidé de se prêter au jeu des pronos (Le 6-8, le 8/9, le Grand Cactus, le réveil de Tipik, Le Club de l’Euro, Complètement Foot, …) et de s’affronter au sein d’une ligue… Et si vous faisiez pareil avec vos amis ?

Créez votre ligue et tentez de remporter de jolies dotations

Pour se faire, rien de plus simple. Rendez-vous sur pronoschallenge pour créer ton compte. Si tu souhaites créer une ligue avec tes amis c’est possible ! Quoiqu’il arrive tous les joueurs apparaitront dans le classement général et les 10 premiers en fin d’Euro 2020 seront récompensés.

Le but officiel : cumuler un maximum de points grâce à tes pronostics réalisés sur l'ensemble des matchs de l'Euro 2020 et finir dans les 1ers aux classements pour remporter de nombreux lots !

Le but officieux : pouvoir te targuer auprès de tes ami(e)s d’être un(e) meilleur(e) pronostiqueur(euse) qu'eux (elle) !