Euro 2020 : explosion du nombre de buts contre son camp, quand la maladresse est plus décisive que Ronaldo

140 buts en 50 matches, les fans de football peuvent s'estimer heureux lors de cet Euro 2020. La compétition totalise en effet beaucoup plus de buts que lors de l’édition 2016 (108 buts en 51 matches). Les meilleurs buteurs de cet Euro, Cristiano Ronaldo (5 buts), Patrik Schick (5 buts) et Harry Kane (4 buts) y sont évidemment pour quelque chose. Mais les contributeurs les plus importants pour atteindre ce total, ce sont les buts contre son camp. Onze auto-buts en une seule édition de l’Euro, c’est historique. Depuis la création de l’Euro, en 1960, sur les 16 éditions confondues, seuls 9 auto-goals avaient été inscrits. Retour sur les CSC les plus marquants de cet Euro 2020.

Le "CSC" d’ouverture : Merih Demiral

Le premier CSC tombe après 52 minutes, Merih Demiral dévie un centre de Domenico Berardi dans sa propre cage. Le joueur de la Juventus Turin lance cette longue série. L’histoire est en marche.

0-1 : Csc de Demiral - Turquie - Italie - 11/06/2021 Domenico Berardi déborde côté droit. Il centre de manière très puissante dans la surface. Demiral détourne de la poitrine vers son propre but. 0-1 en faveur de l'Italie après ce but contre son camp.

Le plus malheureux : Wojciech Szczesny

Un but digne d’une partie de billard. Wojciech Szczesny, le gardien polonais, aurait préféré rester sur ses appuis sur la frappe du Slovaque Robert Mak. Sa frappe termine sur le poteau, avant de toucher l’arrière du bras du gardien et de passer la ligne de but pour le but du 1-0.

0-1 : auto-but de Wojciech Szczęsny - Pologne - Slovaquie - 14/06/2021 Aux prises avec deux défenseurs sur l'aile gauche, Robert Mak fait parler sa technique et se fraye un chemin jusque dans la surface. Malgré l'angle fermé, il trouve le chemin des filets au premier poteau. Les Faucons ouvrent le score !

Le plus décisif : Mats Hummels

Départager l’un des chocs du premier tour par un but contre son camp, c’est le sort subi par Mats Hummels. Le défenseur de l’Allemagne dégage dans son but un centre de Lucas Hernandez dès la 20e minute. Un match dans lequel le joueur du Borussia Dortmund est l’unique buteur. La France remporte le match grâce au CSC de l’Allemand. Paradoxal.

1-0 : Autogoal de Mats Hummels - France - Allemagne - 15/06/2021 La France ouvre le score ! Tout part d'une touche à gauche. Pogba joue dos au jeu avant d'initier un triangle avec Pavard et Benzema. Pogba enchaîne avec une superbe ouverture vers le second poteau. A la réception, Hernandez a plongé et centre fort en première intention. Aux six mètres, avec la menace Mbappé dans son dos, Hummels tente de couper mais trompe malencontreusement son propre gardien !

Le plus ridicule : Martin Dubravka

Mais qu’a-t-il bien pu passer par la tête de Martin Dubravka ? Le gardien slovaque se troue sur un ballon aérien tout à fait anodin. En voulant "claquer" le ballon au-dessus de sa cage, il réalise un geste d’un timing discutable, tel un joueur de volley-ball désarticulé, et expédie le ballon dans ses filets. Ce but lancera l’Espagne vers une démonstration (5-0), avec un "CSC" de plus, signé Juraj Kucka.

0-1 : Autogoal de Martin Dubravka - Slovaquie - Espagne - 23/06/2021 Quelle erreur des Slovaques ! Après une relance complètement manquée, le tir de Sarabia heurte la barre transversle et le ballon monte très haut dans les airs. Dubravka perd ses repères et envoie la balle dans ses propres filets sans être touché. L'Espagne ouvre le score !

Le plus fou : Pedri et Unai Simon

Premier CSC depuis l’extérieur de la surface de réparation à l’Euro. Pedri et Unai Simon ont rectifié cette statistique en marquant dans le mauvais but à 45 mètres de distance. Le milieu de terrain de Barcelone adresse une passe en retrait à son gardien, son ballon est cadré. Tous les ingrédients du but gag sont réunis : petit rebond vicieux et un contrôle totalement raté. Sans surprise, le ballon termine sa course au fond des filets.

1-0 : Boulette et autogoal de Unai Simon - Croatie - Espagne - 28/06/2021 La Croatie ouvre le score contre le cours du jeu ! C'est Unai Simon qui marque contre son camp ! Pedri joue en retrait vers son gardien. Il met beaucoup d'intensité dans sa passe et le malheureux portier loupe son contrôle du pied droit. Quelle bourde, c'est incroyable !

Le plus frustrant : Simon Kjaer

Sur un centre de Bukayo Saka, Simon Kjaer est pourtant en avance sur Raheem Sterling qui arrive dans son dos. Mais le tacle du joueur de l’AC Milan est mal maîtrisé et dévie le ballon dans son propre but. L’Angleterre égalise sur cette action et gagner le droit de disputer la prolongation, avant de s’envoler vers la finale, mettant fin à la belle aventure du Danemark.

1-1 : Autogoal de Simon Kjaer - Angleterre - Danemark - 07/07/2021 But de Simon Kjaer contre son camp, pour l'Angleterre ! Bukayo Saka est servi à droite par Harry Kane. Il provoque dans la surface et centre en force, pour le malheureux Kjaer qui trompe son gardien sous la menace de Raheem Sterling (1-1).