Ce vendredi soir, à 18H00, place à l'ouverture de la phase des quarts de finale de l’Euro 2020. La Suisse, tombeuse de la France, affronte l'Espagne, lauréate face à la Croatie, à Saint-Petersbourg.

Après avoir répondu à de nombreuses questions en conférence de presse, Luis Enrique a clôturé cette dernière de manière amusante et brève. La dernière question posée aborde un point tactique, semble visiblement longue pour le sélectionneur espagnol et celui-ci marque un temps d'arrêt suite à la question du journaliste. Il se contente alors d'un "Non !" avant d'entendre le responsable de presse sonner la fin de la conférence.

Le sélectionneur espagnol a pu ensuite se replonger dans la préparation de la rencontre face aux Suisses.