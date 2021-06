Euro 2020 en direct : suivez Pays-Bas - République Tchèque (Live vidéo et commenté 18h)

Place à la deuxième journée des huitièmes de finale à l'Euro ce dimanche ! Et juste avant le choc entre le Portugal et la Belgique, place à nos voisins néerlandais. Les Pays-Bas affrontent la République Tchèque à 18h. Le match est évidemment à suivre en direct vidéo et commenté sur la RTBF.

Forts de leur parcours sans-faute contre la Macédoine du Nord, l'Autriche et l'Ukraine, les Pays-Bas abordent ce huitième avec l'étiquette de favori. D'autant que la République Tchèque est parvenue à se qualifier en tant que l'un des meilleurs troisièmes de groupe. Après avoir battu l'Ecosse lors du premier match, les Tchèques ont partagé contre la Croatie et ont perdu face à l'Angleterre. Mais les Tchèques veulent y croire dans cette rencontre à élimination directe.