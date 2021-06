Euro 2020 : Dubravka joue au volley et smashe le ballon dans son propre but

Avec un nouveau raté de Morata, cette fois depuis le point de penalty, l'Espagne montre une nouvelle fois son incapacité à marquer. Les socios prient les grands dieux, leur Roja a besoin d'un miracle pour pousser la balle au fond des filets.

A la 30e minute, les prières espagnoles sont exaucées, le miracle se réalise. Après un tir de Sarabia qui a heurté la latte, le ballon retombe devant le but slovaque. Dubravka, tente de repousser le cuir au-dessus de sa cage mais le portier de Newcastle se troue complètement et sa claquette termine au fond de son propre but.

Après avoir stoppé le penalty de Morata, Dubravka est passé de héros à zéro en quelques minutes seulement.