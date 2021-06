La Belgique a réussi son entrée en lice dans l'Euro de football en battant la Russie 3 à 0 à Saint-Pétersbourg, samedi lors du deuxième match du groupe B.

"Mauvaise nouvelle pour Castagne : il a une double fracture de la pommette, il est out pour le tournoi. Vertonghen, c'est une blessure plus typique à la cheville, je ne pense pas que c'est aussi grave mais nous devons attendre les prochaines heures pour savoir ce qu'il a réellement", a d'abord introduit Roberto Martinez à notre micro.

"Ma grande satisfaction c'est la manière dont on a commencé le match. On a aussi été une équipe solidaire. On a également réussi à garder le zéro contre une équipe comme la Russie, qui joue devant ses fans. Chaque joueur a bien rempli son rôle. Voir Meunier monter comme il l'a fait, avec cet impact sur le jeu, c'est un bel exemple de comment l'équipe doit agir", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter : "On ne peut pas comparer l'amical contre la Croatie et le premier match du tournoi contre la Russie. Les joueurs ont bien préparé cette partie. Il y a plein de détails à gérer dans ce genre de rencontres. Nous avons affiché la concentration suffisante, c'est très important. Il faut maintenant grandir et regarder devant nous. On a fait entrer Praet et Eden Hazard pour qu'ils trouvent du rythme dans cette compétition. Romelu ? Il a joué tout le match car il n'a pas besoin de se reposer. Il trouve son rythme s'il joue 90 minutes. Il a fini le match avec une grosse puissance. Je suis ravi de voir à quel point il a compris son rôle et notamment face au but adverse. Je pense que nos fans peuvent vraiment être fiers de notre succès."