Euro 2020 : des milliardaires anglais et français au petit poucet finlandais, le grand écart des valeurs

24 équipes seront présentes à l’Euro 2020. Entre les grandes nations et leur constellation de stars et les "petits poucets", ce tournoi offre un grand écart et pas que sur le plan du palmarès ou des ambitions. Petit tour d’horizon des valeurs (estimées) des effectifs.



La France, championne du monde en titre, ne trône au sommet de la hiérarchie financière. Les Bleus , pointés à 1,04 milliard, possèdent bien en Kylian Mbappé le joueur le plus cher du Vieux Continent et renseignent 10 joueurs à plus de 50 millions € mais l’Angleterre et ses gamins dorés sont mieux cotés sur le marché des transferts (1,35 milliard*). Merci à la lucrative et dispendieuse Premier League.

Ces deux pays sont les seuls "milliardaires" du plateau (voir le tableau ci-dessous). L’Allemagne, portée par Joshua Kimmich (90 M), complète le podium. La Belgique pointe en 7e position. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku occupent , eux, la 3e position à titre individuel (à égalité avec Jadon Sancho), derrière Mbappé et Kane.



A l’autre bout de l’échelle, la Finlande fait figure de "nain" sur le plan financier. Elle affiche à la fois l’effectif le moins valorisé (29 M) et le joueur-cadre (Teemu Puki, 7 M) le moins cher.



Certaines stars pèsent très lourd sur le terrain mais aussi sur la balance financière. Milan Skriniar (45 M) représente 47% de la valeur totale de la Slovaquie. Andrew Robertson (65 M) et Robert Lewandowski (60 M) vampirisent respectivement 24% et 22% des totaux écossais et polonais.



A noter que le "vieillissant" Cristiano Ronaldo (50 M) n’est plus le roi du Portugal dans ce domaine. Il laisse les premiers rôles à Bruno Fernandes (90 M), Joao Felix (80 M), Bernardo Silva (70 M) et Ruben Dias (70 M).

Pays Valeurs** Joueur le plus cher Angleterre 1,35 milliard Harry Kane (120 M) France 1,04 milliard Kylian Mbappé (160 M) Allemagne 964 millions Joshua Kimmich (90 M) Espagne 936 millions Marco Llorentze, Mikel Oyarzabal, Rodri, Pedri (70 M) Portugal 829,5 millions Bruno Fernandes (90 M) Italie 829 millions Nicolo Barella (65 M) Belgique 669,4 millions Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku (100 M) Pays-Bas 637,05 millions Frenkie de Jong (90 M) Croatie 375,8 millions Matteo Kovacic (45 M) Turquie 335,6 millions Caglar Söyüncü (45 M) Autriche 320,6 millions David Alaba (55 M) Danemark 310 millions Christian Eriksen (40 M) Suisse 303 millions Manuel Akanji, Denis Zakaria (30 M) Pologne 272,9 millions Robert Lewandowski (60 M) Ecosse 269,9 millions Andrew Robertson (65 M) Ukraine 209,6 millions Ruslan Malinovsèkyi (30M) Russie 206,3 millions Aleksandr Golovin (28 M) Suède 205,35 millions Dejan Kulusevski (45 M) Rép. Tchèque 187,6 millions Tomas Soucek (40 M) Pays de Galles 125 millions Gareth Bale (20 M) Slovaquie 116,7 millions Milan Skriniar (55 M) Hongrie 86,35 millions Dominik Szoboszlai (25 M) Macédoine du Nord 61,8 millions Eljif Elmas (17 M) Finlande 47,7 millions Teemu Puki (7 M)

Près de 11 milliards sur les terrains d'Europe

Si on additionne les valeurs de l'ensemble des joueurs sélectionnés pour disputer cet Euro 2020, on atteint un total de près de 11 milliards (10,75 pour être précis) !



Si on s'amuse à établir à établir le onze le plus cher on arrive forcément à une composition très offensive. On peut imaginer un 3-5-2 avec un seul vrai récupérateur qui se présenterait comme ceci :



Dans les buts vous avez le choix entre Gianluigi Donnaruma (Italie) et Thibaut Courtois (Belgique), qui possèdent la même valeur. Le trio défensif se composerait de Raphaël Varane (France), Mathijs De Ligt (Pays-Bas) et Ruben Dias (Portugal).



Frenkie de Jong (Pays-Bas) serait chargé de colmater les brèches en six avec un quatuor virevoltant devant lui : Jadon Sancho (Angleterre), Bruno Fernandes (Portugal), Kevin De Bruyne (Belgique) et Raheem Sterling (Angleterre).



De quoi alimenter le duo Kylian Mbappé (France) - Harry Kane (Angleterre) en bons ballons. Une équipe capable de gagner l'Euro selon vous ?



* La valeur de l'équipe anglaise tient encore compte de Trent Alexander-Arnold. Le défenseur, blessé face à l'Autriche, est forfait mais n'a pas encore été remplacé par Gareth Southgate.

** Chiffres issus du site spécialisé Transfermarkt.com