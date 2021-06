Euro 2020 : Déjà qualifiés, les Bleus doivent "respecter le jeu", selon Deschamps

Malgré la qualification déjà acquise, "je ne rentre pas dans un calcul, il faut respecter le jeu", a affirmé mardi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avant d’affronter le Portugal mercredi (21h00) en clôture du premier tour de l’Euro.

"Là, on a l’assurance d’être qualifié, cela donne une certaine tranquillité. Mais par expérience, je ne rentre pas dans un calcul, il faut respecter le jeu. On va aller avec l’ambition d’aller chercher le meilleur résultat possible parce que ça peut avoir aussi une incidence sur les autres équipes qui auront toutes joué et attendront notre résultat. […] Après les trois matches, il y aura une impression qui se dégagera. Mais les 8e c’est une nouvelle compétition, avec les cartes rebattues, et les impressions du départ ne sont peut-être pas les mêmes après. L’essentiel c’est d’emmagasiner des repères et ce match-là doit servir à ça", a expliqué le sélectionneur français face à la presse.

"L’objectif est de gagner, continuer d’engranger de la confiance en vue de cette nouvelle compétition qui commence à partir des huitièmes. […] C’est aussi important de connaître des difficultés, parce qu’on ne nous donnera rien", a ajouté le capitaine français, Hugo Lloris.

Le gardien de but sait désormais qu’une nouvelle compétition va débuter à l’issue de la phase de groupes. "On suit les autres résultats en direct ou par les résumés. La Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, ont montré de bonnes choses, mais une tout autre compétition démarre à partir des huitièmes, l’enjeu est beaucoup plus fort", a-t-il conclu.