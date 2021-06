Euro 2020 : De Ligt se sent "responsable" de l'élimination des Pays-Bas

Matthijs de Ligt a sans doute précipité l'élimination des Pays-Bas en se faisant exclure pour une faute de main volontaire à la 55e du match entre les Pays-Bas et la République Tchèque. Finalement battus 0-2, les Néerlandais quittent l'Euro en huitième de finale. Le défenseur de la Juventus est revenu sur son exclusion au micro de la télévision NOS :

"J'avais l'action sous contrôle. La balle arrive. Je laisse le ballon rebondir. Je tombe au sol et suis bousculé, ce qui m'oblige à me servir de mes mains. Ce moment change la donne et je m'en sens responsable. J'ai vu comment les gars se sont battus ensuite et j'en suis fier. Mais je me sens mal par rapport à cette action".