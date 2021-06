1-1 : But de Pablo Sarabia - Croatie - Espagne - 28/06/2021 Pablo Sarabia égalise pour l'Espagne ! Ferran Torres se présente seul face à Dominik Livakovic à gauche de la surface. Il préfère transmettre en retrait vers José Gaya qui frappe, c'est contré par Luka Modric. Koke récupère le cuir et sert Pablo Sarabia qui donne à Gaya dont la frappe est repoussée par Dominik Livakovic. Sarabia suit bien et pousse le ballon dans le but vide (1-1).